Песков объяснил слова Шойгу об отправке добровольцев на Украину
Песков: речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет
В Кремле прокомментировали предложение министра обороны России Сергея Шойгу об отправке добровольцев на Украину для участия в специальной операции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о добровольцах из стран Ближнего Востока.
«Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — приводит его слова ТАСС.
Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, Песков ответил, что ему неизвестно о таких планах.
Ранее министр обороны России заявил, что есть люди, которые хотели бы принять участие в спецоперации на территории Украины. Он отметил, что больше всего желающих поехать на помощь ЛНР и ДНР — из стран Ближнего Востока. Речь идет о 16 тысячах человек.
Президент России Владимир Путин поддержал идею с привлечением добровольцев на Украину. Он сказал, что надо пойти навстречу людям, желающим оказать помощь жителям Донбасса.
Российский лидер отметил, что таким людям нужно помочь перебраться в Донбасс. Также он поддержал предложение Шойгу передать в регион трофейную технику западного производства, стрелковое оружие и танки.