Песков объяснил слова Шойгу об отправке добровольцев на Украину

В Кремле прокомментировали предложение министра обороны России Сергея Шойгу об отправке добровольцев на Украину для участия в специальной операции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о добровольцах из стран Ближнего Востока.

«Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — приводит его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, Песков ответил, что ему неизвестно о таких планах.

Ранее министр обороны России заявил, что есть люди, которые хотели бы принять участие в спецоперации на территории Украины. Он отметил, что больше всего желающих поехать на помощь ЛНР и ДНР — из стран Ближнего Востока. Речь идет о 16 тысячах человек.

Президент России Владимир Путин поддержал идею с привлечением добровольцев на Украину. Он сказал, что надо пойти навстречу людям, желающим оказать помощь жителям Донбасса.

Российский лидер отметил, что таким людям нужно помочь перебраться в Донбасс. Также он поддержал предложение Шойгу передать в регион трофейную технику западного производства, стрелковое оружие и танки.