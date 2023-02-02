Общество 02 февраля 2023, 12:39 Песков объяснил, почему Волгоград не переименуют в Сталинград Пресс-секретарь Песков: жители Волгограда не поддержали переименование в Сталинград РИА «Новости»

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Жители Волгограда не поддержали возвращение городу прежнего названия, поэтому к переименованию в Сталинград нужно подойти аккуратно. Этот вопрос пока не обсуждали в администрации президента России, рассказал на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Каких-либо обсуждений в администрации и на уровне президента в этом плане не ведется», — сказал он.

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Дмитрий Песков напомнил, что уже комментировал этот вопрос. К таким идеям он призвал подходить аккуратно, взвешивать все за и против.

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство жителей Волгограда не поддержали переименование города в Сталинград, и важно это учитывать, предупредил представитель администрации президента.

Городу присвоили нынешнее название в 1961 году. Переименовать его обратно в память о переломном моменте Великой Отечественной войны предложил бывший премьер-министр и председатель Счетной палаты Сергей Степашин, однако 67% волгоградцев выступили против. Специально к годовщине окончания Сталинградской битвы на въезде в город заменили указатель.