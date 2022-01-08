Песков объяснил одиночество Путина на рождественской службе

Президент Владимир Путин находился на рождественской службе в храме в Ново-Огарево без других прихожан. Это было связано с противоэпидемическими мерами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вместе с главой государства в храме во время богослужения находились несколько священнослужителей. «Причина (отсутствия других прихожан) одна: эпидемиологические предосторожности», — подчеркнул он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Отдельно Песков обратил внимание на утверждения, что Путин якобы покачивался во время службы. «Он не покачивался», — сказал пресс-секретарь президента.

Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в ночь с 6 на 7 января. Эта церковь расположена на территории резиденции главы государства в Ново-Огарево.

В 2021 году Путин на Рождество был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Ранее он посещал праздничные службы в Спасо-Преображенском соборе и церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.