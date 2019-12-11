Песков объяснил, почему ошибка про MH17 не подрывает доверия к Первому каналу

После крушения малайзийского Воеing МН17 в 2014 году был показан сюжет со снимком истребителя, который якобы сбил самолет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал появление фотографии ненамеренной ошибкой. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент не подрывает доверия к каналу.

«Это вовсе не подрывает [доверия]. Вокруг резонансной темы и вокруг такой трагедии, которая произошла с Воеing, важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Ранее The New Yorker сообщил, что Эрнст признал, что снимок запуска ракеты не относился к произошедшей катастрофе.

«Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не специально», — сказал он.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года в Донецкой области. Тогда никто из находившихся на борту 298 человек не выжил. Расследованием авиакатастрофы занимается международная следственная группа под руководством Нидерландов.