Песков объяснил комментарий сына в Instagram по поводу гонок и смертельного ДТП с Губденским

Дмитрий Песков объяснил комментарий в Instagram о гонках на автомобилях, который выложил его 17-летний сын Мики. Пресс-секретарь президента пояснил изданию «Подъем», что Песков-младший не писал этого, а лишь сделал репост.

В Stories, о которой идет речь, говорится, что такие аварии, как смертельное ДТП с Саидом Губденским, лишь ненадолго заставляют задуматься любителей погонять, в том числе самого автора.

«Каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит два-три дня — и начинается то же самое», — рассказывает автор поста. Однако он надеется, что кого-нибудь эта ситуация чему-нибудь научит.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что его сын Мики этого не писал, а лишь сделал репост чужого сообщения.

«Это не он. Это скриншот перепостил», — пояснил Песков.

ДТП с несколькими автомобилями произошло 20 ноября на Кутузовском проспекте Москвы. В результате аварии погибли автоблогер Саид Губденский и его пассажир. Пострадали два человека, ехавшие в другой машине. По данным СМИ, виновником ДТП стал оказался Губденский: он устроил «шашки» на дороге перед тем, как произошло столкновение.