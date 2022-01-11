Песков не увидел связи между объявлением Шендеровича СМИ-иноагентом и его отъездом из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отъезд из России писателя Виктора Шендеровича* не может быть связан с его статусом СМИ-иноагента. Слова представителя Кремля процитировал «Интерфакс».

Песков предположил, что отъезд писателя вряд ли связан с его статусом, потому что он ничем не ограничивает его.

«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что наименование „иностранным агентом“ не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность. То есть ни в чем. Поэтому это не может быть связано с этим», — рассудил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что ранее Шендерович* высказался таким образом, что на него подали в суд, и, возможно, его отъезд связан с попыткой скрыться от своих оппонентов, а вовсе не статусом.

Шендерович* решил уехать из России из-за возможного возбуждения против него уголовного дела после заявления бизнесмена Евгения Пригожина. На своей странице в Facebook он написал, что не желает находиться под стражей во время следствия.

*Минюст внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2021 года.