Общество 22 июня 2023, 14:30 Песков не стал отвечать на вопрос об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту Песков посоветовал задавать вопрос об обстреле Чонгарского моста в Минобороны РИА «Новости»

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Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об обстреле Чонгарского моста в Минобороны, сообщил ТАСС. Ранее об атаке на переправу сообщили власти Крыма и Херсонской области.

«Это вопрос в министерство обороны», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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По данным РИА «Новости», после атаки ВСУ на мосту зафиксировали как минимум четыре прилета. Движение по нему временно остановили из-за имеющихся повреждений.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко пояснил, что для сохранения сообщения все грузовые и пассажирские машины перенаправили в пункты пропуска Армянск и Перекоп. По его словам, они работают в штатном режиме.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что для атаки на мост ВСУ использовали ракеты Storm Shadow. В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул он.