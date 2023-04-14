Общество 14 апреля 2023, 14:06 Песков не дал ответ на вопрос об участии Путина в шествии Бессмертного полка в этом году Песков: пока не могу сказать, примет ли Путин участие в шествии Бессмертного полка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного участия главы государства в шествии Бессмертного полка в День Победы, сообщил ТАСС. В минувшем году Владимир Путин присоединялся к акции — вместе с другими участниками он прошел по главной площади страны, неся в руках портрет отца.

По словам Пескова, в настоящее время он не может сказать, будет ли участвовать Путин в шествии в 2023 году.

Реклама

«Пока не могу вам сказать», — сказал представитель Кремля.

Отец президента Владимир Спиридонович Путин в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен на Невском пятачке. Этот плацдарм имел стратегическое значение для прорыва блокады Ленинграда.

Мать президента пережила блокаду города, а его старший брат умер от дифтерии в 1942 году. Путин родился через семь лет после Победы.