Песков назвал законным развитие дела Устинова

Дело актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за применение насилия к полицейскому, продолжает набирать резонанс в обществе. Несмотря на новые обращения от знаменитых людей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил о законном развитии ситуации.

Адвокат Сноудена защитит актера Устинова в суде Подробнее

Как пишет «Интерфакс», кроме театральных деятелей, к главе государства обратился и режиссер Андрей Звягинцев. Он выступил в поддержку осужденного Устинова.

«В Кремле видели обращение. Президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Ситуация развивается в русле закона, как и должна развиваться», — отметил Песков.

Он также напомнил, что по делу была подана апелляция и теперь остается дождаться решения суда. Кроме того, интересы актера согласился защищать адвокат Анатолий Кучерена, который предоставлял свои услуги бывшему агенту США Эдварду Сноудену.

Дело Павла Устинова приобрело огласку после того, как его задержали во время несогласованной акции в центре Москвы. По решению суда актер получил 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции. Во время задержания правоохранитель Александр Лягин получил вывих плеча, что послужило причиной дальнейших разбирательств. Сам Устинов своей вины не признал, а на защиту арестованного встала общественность.