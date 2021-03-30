Песков назвал вакцинацию единственным способом борьбы с коронавирусом

Вакцинация — это единственный способ борьбы с коронавирусом. Людям необходимо объяснять важность прививок. Они помогут вернуться к комфортной жизни. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова. Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. <…> Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь», — заявил Песков.

По его словам, вакцинация приведет не к победе над коронавирусом, а к комфортному существованию.

«Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами», — добавил собеседник издания.

В России в конце прошлого года началась масштабная вакцинация от SARS-CoV-2. Власти планируют в течение этого года привить более половины населения для формирования коллективного иммунитета. Накануне Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», которую создали в Центре имени Гамалеи. Это однокомпонентный препарат.