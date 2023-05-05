Общество 05 мая 2023, 12:08 Песков назвал условие для дальнейших контактов России и США Представитель Кремля Песков: РФ продолжит контакты с США для обеспечения своих интересов Unsplash

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил продолжения контактов между Россией и США, несмотря на причастность Вашингтона к атаке украинских беспилотников на Кремль. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов», — отметил он.

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Попытка удара по Кремлю состоялась в ночь на 3 мая. Спецслужбы сбили два беспилотника, никто не пострадал. Оказались повреждены медные листы на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца.

Песков указал, что за атакой на Кремль стоят США. Он сообщил, что информацию об участии Вашингтона в ударе по кремлевской резиденции главы государства получили российские спецслужбы, пока эти сведения не разглашаются. Песков также назвал попытки Киева и Вашингтона откреститься от произошедшего смехотворными.

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что Соединенные Штаты «не имеют отношения» к случившемуся.