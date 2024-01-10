Общество 10 января 2024, 18:59 Песков назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России Песков: странно обсуждать «формулу мира» Зеленского без участия России Unsplash

Читать 360tv в

Странно обсуждать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, без участия российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота», — сказал он.

Реклама

Представитель Кремля отметил, что вокруг плана Зеленского происходят труднообъяснимые действия. Песков назвал очень странным процессом обсуждение «эфемерной формулы», которое несколько стран устроили без участия России. Об этом написали «Известия».

План, который Зеленский предложил в ноябре прошлого года, состоит из 10 пунктов. По мнению украинского президента, он может помочь урегулировать ситуацию в стране.

Накануне, 9 января, агентство Bloomberg сообщило о тайной встрече стран G7 и других государств в Эр-Рияде, где обсуждалась украинская «формула мира». Отмечалось, что эта беседа оказалась не слишком плодотворной.