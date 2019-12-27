Песков назвал слухами версии о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами предположения, что жилой дом в Магнитогорске обрушился из-за теракта. Он подтвердил, что ЧП случилось из-за взрыва газа.

«Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи (о теракте в Магнитогорске — прим. ред) являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никаких новых элементов в деле обрушения дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года нет, как нет и темы для обсуждения. Журналисты задали Пескову вопрос о причинах взрыва на фоне репортажей из Магнитогорска, в которых жители города говорят о теракте.

31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Один из подъездов здания обрушился. В результате этого происшествия погибли 39 человек.Тогда из-под завалов спасатели достали 10-месячного Ваню Фокина, который пробыл на морозе -30 градусов более 30 часов. Медики спасли малышу жизнь. Мальчик отморозил ногу, но врачи смогли восстановить ее функцию. Недавно Ваня сделал свои первые шаги.