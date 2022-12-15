15 декабря 2022, 12:31
Песков назвал слухами новость о вероятной отставке Лаврова
Пресс-секретарь Песков назвал слухами новость об отставке Сергея Лаврова
Появившаяся в СМИ информация о возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова является слухами. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Традиционно я отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», — заявил он.
Реклама
По его словам, Кремль не планирует проводить кадровую перестановку в руководстве внешнеполитического ведомства.
Реклама
Спецоперация на Украине продолжается, защита жителей Луганской и Донецкой народных республик является сейчас главной задачей, сообщил ранее журналистам Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в идее создать тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана отсутствует геополитическая игра. Идею создания газового союза президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили на встрече в Кремле в конце ноября.
Сергей Лавров
МИД РФ
Реклама
Реклама