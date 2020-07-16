Песков назвал Сафронова талантливым журналистом
Слова пресс-секретаря главы государства процитировал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Мы, действительно, его хорошо знаем, не один год вместе работали. Мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналистаДмитрий Песков.
Песков отметил, что Сафронов работал в пуле, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра страны. Журналист остался и после того, как Путин вновь стал президентом России.
Дмитрий Песков ранее сообщил СМИ, что президент знает о деле Ивана Сафронова. Однако пресс-секретарь не сказал, как именно глава государства на это отреагировал.
Экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попал в СИЗО около недели назад. За это время он сильно похудел — по словам общественников, журналист сбросил пять килограммов. Его задержали 7 июля по обвинению в государственной измене. ФСБ заявила, что Сафронов сотрудничал с одной из-западных спецслужб и передавал ей информацию. Если журналиста признают виновным в этом преступлении, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
Ранее за Сафронова поручились более 20 общественных деятелей и журналистов. Они не верят, что он действительно мог совершить то, в чем его обвиняют.