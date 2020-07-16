Песков назвал Сафронова талантливым журналистом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ивана Сафронова талантливым журналистом. Именно так задержанного за госизмену сотрудника «Роскосмоса» знали в Кремле.

Слова пресс-секретаря главы государства процитировал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Мы, действительно, его хорошо знаем, не один год вместе работали. Мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Сафронов работал в пуле, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра страны. Журналист остался и после того, как Путин вновь стал президентом России.

Дмитрий Песков ранее сообщил СМИ, что президент знает о деле Ивана Сафронова. Однако пресс-секретарь не сказал, как именно глава государства на это отреагировал.

Экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попал в СИЗО около недели назад. За это время он сильно похудел — по словам общественников, журналист сбросил пять килограммов. Его задержали 7 июля по обвинению в государственной измене. ФСБ заявила, что Сафронов сотрудничал с одной из-западных спецслужб и передавал ей информацию. Если журналиста признают виновным в этом преступлении, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Ранее за Сафронова поручились более 20 общественных деятелей и журналистов. Они не верят, что он действительно мог совершить то, в чем его обвиняют.