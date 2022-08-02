Песков назвал провокацией возможный визит Пелоси на Тайвань

Россия солидарна с Китаем и понимает его озабоченность из-за возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Штаты специально выбирают путь конфронтации с КНР.

Песков отметил, что пока нельзя сказать однозначно, полетит Пелоси на остров или нет. Однако все, что связано с ее азиатским турне и возможным посещением Тайваня, носит провокационный характер, сообщило РИА «Новости».

«Это провоцирует ситуацию в регионе и ведет к нарастанию напряженности», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что отношение Китая к этой проблеме вполне понятно и абсолютно оправданно. Но США при этом все равно идут по пути конфронтации.

«Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление», — добавил Песков.

По сообщениям СМИ Тайваня, Пелоси может прилететь на остров 2 августа, а 3 августа — провести встречу с представителями острова. В тайваньском МИД эту информацию опровергают.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Власти КНР не поддерживают контакты представителей Тайбэя с чиновниками из других стран.