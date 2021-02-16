Песков назвал примерные сроки отмены удаленки

Восстановление обычного режима работы, отмена удаленки может произойти в течение нескольких месяцев. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что конкретных дат он назвать пока не может, так как все зависит от эпидемической ситуации в стране.

«Предположительно, в течение нескольких месяцев восстановится очный режим работы, но точно сказать нельзя», — заявил представитель Кремля.

Россияне перешли на удаленную работу весной 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса. Выходить разрешили только сотрудникам экстренных служб, а также тем, чья работа подразумевает личное присутствие.

После смягчения ограничений в Москве оставили правило об обязательной удаленке для 30% сотрудников. С 27 января 2021 года эта мера стала рекомендательной. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, руководители компаний решат самостоятельно, вернуть людей в офисы или оставить работать дистанционно.

Согласно проведенному опросу, более половины жителей российской столицы не захотели возвращаться на рабочие места. Более 50% респондентов заявили о положительных сторонах работы из дома. Только 30% опрошенных отметили, что соскучились по коллегам и хотели бы увидеться с ними в офисе.