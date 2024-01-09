Общество 09 января 2024, 15:38 Песков назвал причины перебоев с теплоснабжением в Подмосковье Песков связал проблемы с отоплением в Подмосковье с износом систем ЖКХ Freepik

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Отключения теплоснабжения в некоторых российских регионах произошли из-за аномальных морозов и износа систем ЖКХ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии», — указал он.

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Песков отметил, что коммунальные службы в экстренном режиме бросили все силы на ликвидацию последствий аварий на системах теплоснабжения. Пресс-секретарь президента добавил, что в Подмосковье специалисты работали круглосуточно, чтобы вернуть жителям отопление в кратчайшие сроки.

«Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», — заключил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о модернизации систем ЖКХ в России. По его словам, в стране обновят коммунальную инфраструктуру, но этот процесс займет какое-то время.