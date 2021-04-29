Песков назвал причину отказа чешского регулятора изучать документы по «Спутнику V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что дипломатический скандал стал причиной отказа чешского фармрегулятора изучать документы по «Спутнику V». Он отметил, что такое решение принималось не в интересах жителей страны.

«Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — процитировал ТАСС слова Пескова.

Ранее глава местного фармацевтического регулятора Чехии Ирена Сторова заявила, что они прекратили изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за нехватки предоставленных документов о препарате, сообщило издание RT. Сторова уточнила, что документация по «Спутнику V» включала только «десятки страниц», а должна была содержать десятки тысяч страниц, поэтому клинические исследования российской вакцины в Чехии проводиться не будут.

Ранее также бразильский регулятор, по сообщению «Газеты.ru», отклонил запрос региональных правительств на импорт и использование российской вакцины.