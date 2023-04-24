Общество 24 апреля 2023, 19:21 Песков назвал отказ в визах США российским журналистам поводом для разговора в ООН Песков: отказ в визах российским журналистам — тема для серьезного разговора в ООН РИА «Новости»

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США отказали в выдаче виз российским журналистам из пула МИД, этот факт должны вынести на обсуждение в ООН. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он обратил внимание, что подобное отношение стараются замалчивать, а это совершенно недопустимо.

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«Здесь нужно призывать международных журналистов обращать на это внимание», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что отказ в визах является темой для серьезного разговора в ООН. Причем участниками разговора должны стать и другие страны, у которых есть нарекания к властям Соединенных Штатов из-за нарушений обязательств в контексте приема в штаб-квартире Организации Объединенных наций, заключил пресс-секретарь президента России.

Журналисты, которым отказали во въездных документах в США, должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседаниях Совбеза ООН.