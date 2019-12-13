Песков назвал неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России

Естественная убыль населения в России достигла пика в 2019 году. Такие показатели очень неприятны, но нацпроект в области демографии должен исправить ситуацию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководителями социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная», — сказал Песков. Цитату приводит «Интерфакс».

Он отметил, что снижение количества населения является наследием прошедших десятилетий, «которое мы несем сейчас на своих плечах».

По словам Пескова, исправить это должны национальный проект и разработанные меры. С их помощью планируется свести к минимуму последствия демографической ямы и обеспечить рост числа населения.

Ранее Росстат заявил, что с января по октябрь 2019 года естественная убыль населения в России составила 259,6 тысячи человек. Этот показатель стал рекордным за последние 11 лет.