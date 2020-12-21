Окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» — это лучший ответ на санкции против проекта. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Разновидность гибридных военных действий. Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта „Северный поток — 2“», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул, что противодействие «Северному потоку — 2» является «чистым проявлением гибридной войны». Глава пресс-службы президента России согласился с мнением бизнесмена Олега Дерипаски, что все ограничения — это часть войны нового типа.

На прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон сказал, что Вашингтон будет и впредь вводить санкции против «Северного потока — 2», пока строительство газопровода не остановят. По его словам, если стройку прекратят, то российско-американские отношения улучшатся.