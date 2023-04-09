Общество 09 апреля 2023, 12:22 Песков назвал истеричной реакцию Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии Представитель Кремля Песков: Запад истерично реагирует на планы разместить ТЯО в Белорусси Пресс-служба Минобороны

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию Запада на планы России создать хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что американское ядерное оружие базируется в Европе — западные страны об этом не вспоминают, но несдержанно реагируют, когда Россия хочет сделать аналогичный шаг.

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«В данном случае они склонны к такой истеричной реакции», — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия не намерена менять свою ядерную доктрину из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Вместе с этим он отметил, что размещение американского ядерного оружия на базах в Европе вызывает обеспокоенность России. По словам Пескова, на это будет дан соответствующий ответ.

Россия построит в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия, работы завершат к июлю текущего года. Окончательное решение об этом приняли, когда Британия анонсировала поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. По словам посла РФ в Минске Бориса Грызлова, российская мера также станет ответом на появление американских ядерных боеголовок в странах Евросоюза.