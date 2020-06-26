Песков назвал дело Серебренникова поводом для анализа расходования госсредств

«Безусловно, дело Серебренникова является поводом, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция Минкультуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан», — сказал Песков.

Завершающее заседание по делу «Седьмой студии» началось 26 июня. Одна из фигуранток дела признана виновной в халатности. Судья отметил небрежность Софии Апфельбаум, с которой она отнеслась к выполнению своей работы в Министерстве культуры. Она не проверила сведения от «Седьмой студии». Апфельбаум вину не признала.

Ранее суд вынес обвинение Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому. Их признали винновыми в хищении государственных средств. При этом обвинение потребовало наказать Серебренникова заключением в колонии на шесть лет.