Песков назвал болезненным для Кадырова присвоение парку в Турции имени Дудаева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал болезненным для главы Чечни Рамзана Кадырова факт присвоения парку в Турции имени имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Песков отметил, что позиция России по этому вопросу была доведена до турецкого руководства.

«В России, мягко говоря, не одобряют название в Турции парка именем Дудаева, точку зрения ранее довели по дипломатическим каналам», — добавил Песков.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн. Несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», — сказал Песков, объясняя негативные чувства лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В декабре на северо-западе Турции, в городе Корфез, был открыт парк, названный именем Дудаева. Бывший лидер чеченских сепаратистов был уничтожен в 1996 году.