26 февраля 2024, 13:24
Песков назвал абсурдными заявления сторонников Навального о давлении на его мать
Песков: выдача тела Навального его матери не является прерогативой Кремля
Тема выдачи тела Алексея Навального не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В данном случае никак не могу прокомментировать эти заявления, потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление», — сказал Песков.
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Он подчеркнул, что есть все процессы идут с установленными для таких ситуаций правилами.
Представитель Кремля добавил, что заявления о давлении на мать Навального звучат абсурдно. Их распространяют сторонники блогера, которые, как указал пресс-секретарь президента России, находятся за границей. К их словам нужно относиться «соответствующим образом», подчеркнул Песков.
В середине февраля Навальный скончался в ямальской колонии, где отбывал срок за мошенничество, создание и финансирование экстремистского сообщества Обстоятельства его смерти расследуют в СК РФ.
Ранее Песков назвал хамскими заявления западных политиков о смерти Навального.
Кремль
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