Общество 26 февраля 2024, 13:24 Песков назвал абсурдными заявления сторонников Навального о давлении на его мать Песков: выдача тела Навального его матери не является прерогативой Кремля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тема выдачи тела Алексея Навального не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае никак не могу прокомментировать эти заявления, потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление», — сказал Песков.

Реклама

Он подчеркнул, что есть все процессы идут с установленными для таких ситуаций правилами.

Представитель Кремля добавил, что заявления о давлении на мать Навального звучат абсурдно. Их распространяют сторонники блогера, которые, как указал пресс-секретарь президента России, находятся за границей. К их словам нужно относиться «соответствующим образом», подчеркнул Песков.

В середине февраля Навальный скончался в ямальской колонии, где отбывал срок за мошенничество, создание и финансирование экстремистского сообщества Обстоятельства его смерти расследуют в СК РФ.

Ранее Песков назвал хамскими заявления западных политиков о смерти Навального.