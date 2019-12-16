Песков нашел разницу между Порошенко и Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил принципиальную разницу между пятым и шестым президентами Украины. В частности, Порошенко и Зеленский по-разному относятся к войне в Донбассе.

«Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны», — подчеркнул пресс-секретарь лидера России.

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По словам Пескова, в этом заключается принципиальная разница между пятым президентом Украины Петром Порошенко и шестым главой государства Владимиром Зеленским. Песков добавил, что «государство Украина» должно выполнять взятые на себя обязательства по Минским договоренностям. Как подчеркнул пресс-секретарь Кремля, именно это в Москве считают самым главным в отношении нынешней власти Украины. В Кремле надеются, что новые киевские власти окажутся способными пройти «свою часть пути» в реализации Минских договоренностей.

Украинские СМИ между тем сообщили, что помощник президента России Владислав Сурков принял участие в закрытом «съезде добровольцев Донбасса» в Москве. Как сообщил сайт издания «Страна», Сурков в кулуарах мероприятия заявил, что не видит особой разницы между Порошенко и Зеленским.