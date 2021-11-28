Песков: федеральный траур по погибшим в «Листвяжной» пока не планируется

Объявлять общенациональный траур после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в Кемеровской области был объявлен траур до 28 ноября, сообщило РИА «Новости».

«Нет, пока не планируется [федеральный траур]. Тем более уже был траур в регионе, и очевидно, что дело здесь не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит», — подчеркнул он.

Трагедия в «Листвяжной» произошла утром 25 ноября. Предварительной причиной считается взрыв метана. Жертвами стали 46 шахтеров и пять спасателей. В больницах Кузбасса находятся 64 пострадавших, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Сегодня поисковые работы на шахте продолжаются. Одно отделение военизированной горноспасательной части в безопасной зоне занимается откачкой воды.

До понедельника, 29 ноября, продолжится мониторинг состояния шахты и концентрации газа. По данным губернатора Кемеровской области, на сегодняшний день осталось обследовать шесть километров тоннелей.