Песков допустил расширение списка товаров, экспортируемых за рубли

Список товаров, которые Россия будет экспортировать в другие страны, принимая оплату в рублях, может расшириться, если соответствующее поручение поступит от президента страны Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах. Идея обретет форму конкретных предложений, если на сей счет будет поручение главы государства», — сказал он.

Ранее о возможности проработки увеличения списка экспортируемых товаров за рубли в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Немецкие пользователи интернета раскритиковали страны G7 за отказ от предложения Российской Федерации рассчитываться за поставки газа в рублях, назвав его глупым.