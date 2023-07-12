Общество 12 июля 2023, 16:27 Песков анонсировал большое выступление Путина на Форуме будущих технологий Представитель Кремля Песков: Путин выступит с объемной речью 13 июля Freepik

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Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, пообщается с молодыми учеными и выступит с объемной речью на Форуме будущих технологий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина», — пресс-секретаря российского лидера процитировал ТАСС.

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Песков добавил, что в рамках мероприятия глава государства также посетит выставку, организованную РЖД и «Росатомом». Само выступление пройдет на пленарном заседании форума.

Ранее Владимир Путин заявил, что технологическая зависимость от других стран недопустима для России. Он также предостерег институты РФ от распыления сил, средств и ресурсов в сфере технологий.

Форум технологий будущего «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля. В деловой программе предусмотрены четыре основные тематические части. Главной в сессиях блока «Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития» станет тема синергии науки и технологий, написал RT.