Пешие колонны и техника. Видео последних приготовлений Москвы к Параду Победы

В Москве завершаются последние приготовления к первой репетиции парада. Сегодня вечером пойдут только пешие колонны военных.

На данный момент они движутся по направлению к Маяковке.

Ближе к Красной площади движение полностью перекрыто, начинают выстраиваться колонны.

На Пушкинской посмотреть репетицию собралось много жителей города.

На Тверской работает даже государственный китайский канал CCTV-NEWS.

Решением главы государства Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии. В столицу для репетиции также прибыла и военная техника. Ранее были перечислены перекрытые из-за подготовки парада улицы столицы. Московских водителей попросили не ездить центр из-за репетиции парада сегодня вечером.