Пешие колонны и техника. Видео последних приготовлений Москвы к Параду Победы
В Москве завершаются последние приготовления к первой репетиции парада. Сегодня вечером пойдут только пешие колонны военных.
На данный момент они движутся по направлению к Маяковке.
Ближе к Красной площади движение полностью перекрыто, начинают выстраиваться колонны.
На Пушкинской посмотреть репетицию собралось много жителей города.
На Тверской работает даже государственный китайский канал CCTV-NEWS.
Решением главы государства Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии. В столицу для репетиции также прибыла и военная техника. Ранее были перечислены перекрытые из-за подготовки парада улицы столицы. Московских водителей попросили не ездить центр из-за репетиции парада сегодня вечером.