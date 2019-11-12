Пешеходный мост появился в селе Елантово спустя 20 лет. Он пластиковый

Жители села Елантово более 20 лет ждали открытия нового моста через реку. Теперь они смогут добираться на другой берег Шешмы по пешеходной переправе, сделанной полностью из пластика. Об этом сообщил глава Елантовского сельского поселения Раиф Гайнутдинов.

«Мы уже более 20 лет обращались с этой проблемой. Дело в том, что недалеко от села есть большой автомобильный мост, а в Елантове мост нужен только для пешеходов, чтобы попасть из одной части села в другую, не проходя лишних шести-семи километров туда-обратно», — приводит его слова РИА «Новости».

Источник фото: официальный сайт Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Как объяснил Гайнутдинов, в селе когда-то был мост, но старая конструкция уже давно износилась. На строительство нового сооружения все эти годы не было необходимого финансирования.

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Мост удалось возвести на частные деньги. Инвесторов нашел депутат госсовета Татарстана после того, как местные жители пришли к нему с такой просьбой. Всего на строительство пластиковой переправы ушло порядка 2,4 миллиона рублей. Мост будет служить жителям в теплое время года, а с приходом холодов его будут разбирать, чтобы лед не повредил детали.

«Зимой, когда уже будет ледовый переход через Шешму, будем убирать центральные конструкции, а после ледохода — снова устанавливать. Может, и не придется убирать — посмотрим, как будет эксплуатироваться в первый год», — отметил Гайнутдинов.

Несмотря на внешний вид, мост из пластика является надежной и безопасной конструкцией. Поверхность сделана из нескользящего материала, а по бокам установлены поручни. Пользоваться такой переправой можно при температуре от -30 до +40 градусов.