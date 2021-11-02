Пешеходный мост отреставрировали в «Царицыно»

Исторический пешеходный мост в московском музее-заповеднике «Царицыно» отреставрировали. Об этом сообщило Утро.ру со ссылкой на mos.ru.

Мост разделяет Верхний и Нижний Царицынские пруды.

«Царицынская Плотина — это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Поэтому до начала работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Со временем бетонные конструкции и облицовка моста стали разрушаться. Ремонт начался в августе 2021 года. За два месяца историческую конструкцию полностью восстановили.