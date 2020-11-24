Пешеходный мост длиной более 70 метров появится в центре Красноярска
Пешеходный мост, длина которого составит примерно 72 метра, построят в центральном районе Красноярска. Сооружение послужит заменой виадуку, снесенному пять лет назад по причине опасности обрушения, пишет «ФедералПресс».
Мост с пандусами и подсветкой соединит филармонию и музейный центр «Площадь Мира». Новый объект должен войти в единое парковое кольцо сквер Дзержинского — Центральный парк — Исторический квартал — Центральная набережная. Здесь местные жители и гости города смогут устраивать прогулки по маршруту, практически не соприкасающемуся с автомобильными потоками.
Открытие сооружения планируется провести в грядущем году. В будущем подобную идею собираются реализовать и на правобережье краевого центра.