Пешеходный мост через Яузу открыли в Москве

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об открытии 60-го по счету моста через реку Яузу. Об этом написало ИА НСН.

Новый мост связал Рубцовскую и Семеновскую набережные.

«За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнена архитектурная отделка и благоустройство», — сказал Бочкарев.

По обеим сторонам моста были установлены лифты, а внутри мост целиком защищен от дождя и ветра. Длина сооружения составила 111 метров.

Мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой Кольцевой Линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская МЖД с противоположным берегом реки.