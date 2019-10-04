Пешеходные переходы в трех округах Подмосковья сделают еще безопаснее. На них появится дополнительная подсветка

В трех муниципалитетах Московской области 40 пешеходных переходов оборудуют дополнительной подсветкой для повышения безопасности на дорогах. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Работы проведут в трех округах: Истре, Красногорске и Одинцове. Там 43 пешеходных перехода оборудуют дополнительной подсветкой.

«На 10 областных дорогах в Истре, Красногорске и Одинцове 43 пешеходных перехода обустроят световыми элементами: светофорными объектами, дорожными знаками с дополнительной светодиодной подсветкой, а также специальными лампами с направленным освещением. Такие пешеходные переходы должны привлечь внимание водителей и повысить безопасность пешеходов в тёмное время суток, так как направленное освещение значительно улучшит видимость перехода», — отметил Гержик.

По словам министра, такие работы проводят в Московской области первый раз. Чтобы проанализировать эффективность мер, сотрудники ГИБДД займутся мониторингом дорожной обстановки. Если подсветка даст должны эффект, то она появится и в других муниципалитетах.

Работы уже стартовали на дороге «ММК — Павловская Слобода — Нахабино» в г. о. Истра, где будет выполнен наибольший объем. Там дополнительное освещение появится на 12 переходах. Всего в Истре переоборудуют 25 объектов: восемь из них будут обновлены на дороге «ММК — Аносино — Павловская Слобода», по два перехода обустроят на дорогах «„ММК — Павловская Слобода — Нахабино“ — Чесноково» и «М-9 Балтия — Веледниково — Лешково», один переход на автодороге «Аносино — Покровское».

В Красногорске мероприятия по повышению уровня безопасности будут проведены на дорогах «Ильинское шоссе — Мечниково — Больница № 62» (5 переходов), «Дмитровское Тимошкино» (4 перехода), «Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово» (3 перехода) и «Глухово — Николо Урюпино» (2 перехода). В г. о. Одинцово направленным светом и знаками обустроят 3 пешеходных перехода на ул. Земляничная в деревне Маслово и 2 перехода на автодороге «Горки 2 — Знаменское».

Все работы по повышению безопасности на дорогах проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До конца года на региональной дорожной сети построят свыше 240 километров новых тротуаров, установят порядка 260 километров барьерных ограждений и 50 тысяч сигнальных столбиков.