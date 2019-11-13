Песец хотел ограбить рыбаков на Ямале
Полярная лиса пыталась украсть добычу у ямальских рыбаков на реке Обь недалеко от города Лабытнанги, сообщил сайт Ura.ru.
Песцу не удалось украсть пойманного налима, поэтому он занялся оставленной лункой. Один из рыбаков снял процесс на камеру.
«Этот наглец — частый гость. Хотели подкинуть ему ерша, а он на налима позарился!» — пояснил Игорь Север.
Животное целый день пыталось забрать добычу рыбаков и совсем не боялось подходить к ним близко.
На видеозаписи видно, что песец решил атаковать одну из лунок, которую сделали мужчины. Рыбаки не отогнали его и даже отдали улов, после чего зверь сбежал с мелкими рыбками в зубах.
По информации издания, полярные лисы являются одним из красивейших представителей ямальского животного мира. А жителей округа подобные «прогулки» песцов уже не удивляют.