Песец хотел ограбить рыбаков на Ямале

Песцу не удалось украсть пойманного налима, поэтому он занялся оставленной лункой. Один из рыбаков снял процесс на камеру.

«Этот наглец — частый гость. Хотели подкинуть ему ерша, а он на налима позарился!» — пояснил Игорь Север.

Животное целый день пыталось забрать добычу рыбаков и совсем не боялось подходить к ним близко.

На видеозаписи видно, что песец решил атаковать одну из лунок, которую сделали мужчины. Рыбаки не отогнали его и даже отдали улов, после чего зверь сбежал с мелкими рыбками в зубах.

По информации издания, полярные лисы являются одним из красивейших представителей ямальского животного мира. А жителей округа подобные «прогулки» песцов уже не удивляют.