Песенка пчелок из старой российской рекламы завоевала TikTok

Песенка из российской рекламы медовых шариков неожиданно обрела вторую жизнь в TikTok. Иностранцы снимают под хит десятилетней давности видео о любви к хлебу.

Путаница возникла из-за неправильного перевода. Одному из пользователей соцсети послышалось, что в песенке поется не miel pops, а mi pan, что с испанского переводится как «мой хлеб». Теперь люди со всего мира снимают под песенку пчелок видео о любви к хлебобулочным изделиям и просто странные ролики, например с танцующей ламой.

Хотя как раз такой контент пользуется популярностью в TikTok. Появились даже каверы на оригинальную песню. Например, певец и продюсер Чарли Пут записал свою версию пчелиного хита.

В комментариях к видео русскоговорящие пользователи тщетно пытаются объяснить иностранцам, что про хлеб речи не было. На них почти не обращают внимания.

Рекламу с танцующими и поющими пчелками запустили в России еще в 2010 году. Причем оригинальная версия была вообще создана французами в 2006 году. Тогда при переводе на русский текст почти не изменился. Маркетологи лишь поменяли «бз-бз-бз» на «жу-жу-жу» и «хрум-хрум-хрум» на «ням-ням-ням».

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