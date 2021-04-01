Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что телеведущему Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию из-за протестной акции, которую устроили горожане, недовольные его приездом.

Отмечается, что недовольство протестующих было вызвано позицией журналиста по территориальной целостности Грузии. Познер усомнился, что Абхазия когда-то снова станет частью государства.

«То, как грузины отреагировали на приезд Познера, говорит о том, что среди них все еще продолжает господствовать пещерный национализм, ведущий к развалу их страны. Владимир Владимирович приехал туда на свой день рождения, приехал как частное лицо», — подчеркнул Киселев.

По его мнению, подобным поведением протестующие предали традиции гостеприимства и уважения к страшим, существующие на Кавказе.

«Как, собственно, и все правила хорошего тона, согласно которым в день рождения человека хамить ему нельзя ни в коем случае. В бороду не плюют, как говорится», — добавил собеседник информагентства.