Пес спас своих хозяев от пожара

Пес по кличке Тень спас своих хозяев Крейга Джонса и Мари Джордан от пожара. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на The Mirror.

Одним воскресным утром хозяева услышали лай собаки. Хозяин пса Крейг решил, что тот хочет погулять. Он поднялся с кровати и обнаружил, что на кухне начался пожар, а комната заполнена дымом. Возгорание произошло из-за короткого замыкания.

«Мы обязаны своей жизнью Тени. Пожарные сказали, что если бы он не разбудил нас, то через пару минут нас уже было бы не спасти», — рассказал хозяин собаки.

Мужчина разбудил Мари, чтобы как можно скорее покинуть дом. Они собрали минимум вещей, взяли собаку, добрались до автомобиля и вызвали пожарных.

Пожар погубил много вещей, однако пара настроена оптимистично. Они планируют провести дома ремонт в ближайшее время.

«Тень такой преданный и заботливый семейный пес. Мы в долгу перед ним. То, что он сделал, показывает, насколько прекрасны немецкие овчарки и собаки в целом. Сейчас мы стараемся чаще гулять с ним и давать больше угощений, а наши друзья и родственники передают ему подарки», — заметил Крейг.