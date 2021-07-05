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    05 июля 2021, 22:49

    Пес спас своих хозяев от пожара

    Арина Бобкова

    Пес по кличке Тень спас своих хозяев Крейга Джонса и Мари Джордан от пожара. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на The Mirror.

    Пес спас своих хозяев от пожара

    Одним воскресным утром хозяева услышали лай собаки. Хозяин пса Крейг решил, что тот хочет погулять. Он поднялся с кровати и обнаружил, что на кухне начался пожар, а комната заполнена дымом. Возгорание произошло из-за короткого замыкания.

    «Мы обязаны своей жизнью Тени. Пожарные сказали, что если бы он не разбудил нас, то через пару минут нас уже было бы не спасти», — рассказал хозяин собаки.

    Мужчина разбудил Мари, чтобы как можно скорее покинуть дом. Они собрали минимум вещей, взяли собаку, добрались до автомобиля и вызвали пожарных.

    Пожар погубил много вещей, однако пара настроена оптимистично. Они планируют провести дома ремонт в ближайшее время.

    «Тень такой преданный и заботливый семейный пес. Мы в долгу перед ним. То, что он сделал, показывает, насколько прекрасны немецкие овчарки и собаки в целом. Сейчас мы стараемся чаще гулять с ним и давать больше угощений, а наши друзья и родственники передают ему подарки», — заметил Крейг.