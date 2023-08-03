Общество 03 августа 2023, 05:50 Пес по кличке Джигит спас российского бойца от украинского снайпера в зоне СВО Ura.ru: пес отвлек снайпера ВСУ, чтобы спасти жизнь бойцу из Екатеринбурга в зоне СВО Pxhere

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Российскому бойцу из Екатеринбурга обезвредить снайпера ВСУ в зоне специальной военной операции помог пес по кличке Джигит. Собака смогла обнаружить «гнездо» украинского военного и набросится на него. Выигранное время сыграло на руку российскому бойцу. Эту историю солдат ВС России Давид рассказал Ura.ru.

Он подобрал бездомного пса четыре месяца назад. Вместе с товарищем Давид на глаз определил, что это немецкая овчарка с помесью. Идея назвать собаку Джигитом пришла Давиду после слов товарища о том, что «этот пес в прошлой жизни был кавказцем».

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«Уже через полтора месяца во время ожесточенных боев в зоне СВО он проявил себя как настоящий джигит. Мой четырехногий парень спас мою жизнь и помог сработать на опережение, уничтожив врага», — сказал российский военный.

Давид вспомнил, что тогда бригада, в которою он входил, попала под минометный обстрел и военным пришлось разгруппироваться. Давид оказался отрезанным от своих сослуживцев, когда по нему начал работать снайпер.

«На мгновение я потерял из виду своего Джигита. А чуть погодя вижу, как он медленно ползет к неровной поверхности. Издалека можно было подумать о том, что это просто холм или присыпанная яма, но не тут то было», — рассказал Давид.

Пес подполз и громко гавкнул, а затем прыгнул. Позже стало понятно, что Джигит напрыгнул на украинского военного. Тот попытался отмахнуться от пса, но у него не получилось.

«И пока враг доставал нож, я успел подобраться к сопернику и обезвредить его. Я не пострадал, а вот мой Джигит немного повредил лапку. Я нес его на руках», — вспомнил Давид.

Вместе с псом они дошли до российских бойцов, где Джигиту перевязали лапу. Уже через несколько дней он был в порядке.

«Теперь у меня есть самый настоящий боевой товарищ, с которым нестрашно оказаться в любой передряге», — подытожил свой рассказ Давид.