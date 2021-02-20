Пес Джек помог найти дом для котов в Екатеринбурге

Пес Джек из котокафе в Екатеринбурге помог найти хозяев многим кошкам. Историю четвероногих рассказало ИА Nation News.

В Екатеринбурге работает два котокафе. В одном из них служил сотрудник из противоположного лагеря: пес Джек приходил на работу вместе с администратором заведения. Коты постепенно привыкали к собаке. Тех, кто спокойно реагировал на пса, собачники забирали к себе домой.

За четыре года работы котокафе 152 кота нашли дом. Всех их до этого нашли на улице, вылечили и привили.

В котокафе гостям предлагают много настольных игр — от «Монополии» до «Маджонга». В заведении угощают чаем или кофе, гости также общаются с животными. Кто понравится — забирают домой. Некоторые котики «работают» в кафе по несколько лет, прежде чем встретят своего человека.

Первые такие антикафе открылись в Париже в 2013 году, чтобы горожане приютили пушистых четвероногих.