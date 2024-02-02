Общество 02 февраля 2024, 10:41 Первым обладателем ордена «За доблестный труд» стал коллектив тульского НПО «Сплав» Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив тульского НПО «Сплав»

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Президент России Владимир Путин подписал первый указ о награждении орденом «За доблестный труд». Высокой награды удостоили коллектив тульского научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева. Документ появился на портале правовых актов.

НПО «Сплав» имени Ганичева — предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Орден коллективу предприятия присвоили за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России.

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Разработки НПО применяют в зоне спецоперации. Среди них — система дистанционного минирования «Земледелие», РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», а также ТОС «Солнцепек».

Орден «За доблестный труд» президент учредил в минувший четверг, 1 февраля. Этой награды будут удостаивать также за высокую производительность труда на предприятиях, в организациях и учреждениях, эффективное решение социально значимых задач, большие заслуги в области госстроительства и научно-технологического развития.