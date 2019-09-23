  • Небо не только для мужчин. Первая женщина-пилот Московского авиацентра спасает жизни и рушит стереотипы

    23 сентября 2019, 18:44

    Людмила Александрова, Ольга Крылова

    Первая летчица Московского авиационного центра рушит стереотипы о «мужских» профессиях. За штурвалом вертолета командир судна Екатерина Орешникова уже 30 лет. По количеству спасенных жизней она превзошла многих пилотов сильного пола.
    Небо не только для мужчин. Первая женщина-пилот Московского авиацентра спасает жизни и рушит стереотипы

    На взлетной площадке вертолет БК-117 встречает пилота уже в полной боевой готовности. Но перед взлетом Екатерина Орешникова еще раз проверяет все сама. Редко можно встретить женщину, которая так уверенно лезет под капот вертолета.

    Небо не только для мужчин. Первая женщина-пилот Московского авиацентра спасает жизни и рушит стереотипы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    У нее за плечами почти 30 лет полетов, но в облаках витать не привыкла. Рабочая высота для Екатерины — 150 метров. Обычно за день проходит несколько вылетов — учебные, санитарные, ЧС, ДТП. Екатерина признается, что не любит, когда акцентируют внимание на том, что она первая женщина-пилот. Тем более, что ее примеру последовали и другие представительницы прекрасного пола.

    «Это не важно, мужчина или женщина. Чтобы быть профессионалом — этому надо учиться. И, если честно, мне не очень нравится, когда акцентируют на этом внимание», — отметила Екатерина Орешникова.

    Небо не только для мужчин. Первая женщина-пилот Московского авиацентра спасает жизни и рушит стереотипы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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    За 10 лет работы Московского авиационного центра такие полеты спасли более шести тысяч человеческих жизней. Но Екатерина говорит, что это работа команды: врачи, техники, экипаж. ПО ее словам, в таких условиях летать не страшно — бояться просто нельзя. Чтобы успешно справляться с такими заданиями, нужно оттачивать свой профессионализм каждый день.

    «Это человек, который знает, умеет, принимает решения. И Екатерина Петровна, Екатерина мы ее называем, прекрасно справляется с этой задачей, наравне с нами», — отметил Руслан Хайдаров, командир воздушного судна Московского авиационного центра.

    Небо не только для мужчин. Первая женщина-пилот Московского авиацентра спасает жизни и рушит стереотипы | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    С недавних пор Екатерина мастерски владеет техникой ночных полетов. Теперь ждать спасения с воздуха можно и в темное время суток. Днем Екатерина Орешникова совсем не похода на брутального летчика, она ведет вполне обычную жизнь.

    «У меня есть и подруги, у меня есть и друзья. Я так же хожу в магазины, делаю все домашние дела. И борщ варю», — рассказала Екатерина.