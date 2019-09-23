Небо не только для мужчин. Первая женщина-пилот Московского авиацентра спасает жизни и рушит стереотипы

Первая летчица Московского авиационного центра рушит стереотипы о «мужских» профессиях. За штурвалом вертолета командир судна Екатерина Орешникова уже 30 лет. По количеству спасенных жизней она превзошла многих пилотов сильного пола.

На взлетной площадке вертолет БК-117 встречает пилота уже в полной боевой готовности. Но перед взлетом Екатерина Орешникова еще раз проверяет все сама. Редко можно встретить женщину, которая так уверенно лезет под капот вертолета.

Источник фото: телеканал «360»

У нее за плечами почти 30 лет полетов, но в облаках витать не привыкла. Рабочая высота для Екатерины — 150 метров. Обычно за день проходит несколько вылетов — учебные, санитарные, ЧС, ДТП. Екатерина признается, что не любит, когда акцентируют внимание на том, что она первая женщина-пилот. Тем более, что ее примеру последовали и другие представительницы прекрасного пола.

«Это не важно, мужчина или женщина. Чтобы быть профессионалом — этому надо учиться. И, если честно, мне не очень нравится, когда акцентируют на этом внимание», — отметила Екатерина Орешникова.

Источник фото: телеканал «360»

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За 10 лет работы Московского авиационного центра такие полеты спасли более шести тысяч человеческих жизней. Но Екатерина говорит, что это работа команды: врачи, техники, экипаж. ПО ее словам, в таких условиях летать не страшно — бояться просто нельзя. Чтобы успешно справляться с такими заданиями, нужно оттачивать свой профессионализм каждый день.

«Это человек, который знает, умеет, принимает решения. И Екатерина Петровна, Екатерина мы ее называем, прекрасно справляется с этой задачей, наравне с нами», — отметил Руслан Хайдаров, командир воздушного судна Московского авиационного центра.

Источник фото: телеканал «360»

С недавних пор Екатерина мастерски владеет техникой ночных полетов. Теперь ждать спасения с воздуха можно и в темное время суток. Днем Екатерина Орешникова совсем не похода на брутального летчика, она ведет вполне обычную жизнь.

«У меня есть и подруги, у меня есть и друзья. Я так же хожу в магазины, делаю все домашние дела. И борщ варю», — рассказала Екатерина.