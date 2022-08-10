Первый завод в России по производству щелочных батареек построят в Краснодарском крае

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в регионе в ближайшее время начнется строительство первого в России предприятия по производству щелочных батареек. Об этом написало ИА Nation News.

Проект будет отдан инвесторам, которые работают на Кубани более 30 лет.

«Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно», — написал в своих соцсетях Кондратьев.

На новом предприятии каждый год будет производиться 340 миллионов батареек.