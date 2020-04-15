Первый зараженный коронавирусом скончался в Калуге
Мужчина с диагнозом коронавирусная инфекция погиб в Калуге. Он стал первой жертвой заражения в городе. Об этом сообщила «Газета.ru».
Об умершем рассказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на личной странице в Instagram.
«Мужчина приехал в наш регион уже имея тяжелые симптомы заболевания. К врачам он не обращался, на улице ему стало плохо, бригадой скорой помощи он был доставлен в инфекционное отделение в Калуге», — написал Шапша.
По его словам, медики сделали «все возможное», однако спасти пациента не получилось.