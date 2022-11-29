Общество 29 ноября 2022, 19:04 Первый зампред Совета Федерации Ирина Рукавишникова объяснила, зачем нужен перечень опасных лекарств при вождении

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Некоторые лекарственные препараты содержат вещества, которые способны неблагоприятно влиять на психику и подвергают опасности человека за рулем. По этой причине в России необходимо создать перечень с опасными лекарствами, рассказала первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова «Парламентской газете».

Медикаменты, которые влияют на скорость реакции при вождении, необходимо внести в специальный перечень и закрепить его законом. По мнению Рукавишниковой, человек за рулем, который выпил меняющие сознания лекарства, несет для всех участников дорожного движения точно такую же опасность, как человек в алкогольном опьянении.

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Принятие закона и уточнение критериев опасных лекарств позволит суду максимально разобраться в случаях нарушений правил дорожного движения, связанных с приемом медикаментов.

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