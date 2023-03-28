Общество 28 марта 2023, 15:40 Первый зампред Комитета Госдумы Школкина предложила отменить звезды в российских отелях

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Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила разработать собственное обозначение «звездности» для классификации отелей, тем самым уйти от оценки гостиниц, разработанной Всемирной туристической организацией. Об этом написала «Парламентская газета».

«Вместе с тем необходимо оперативно проработать вопрос подтверждения соответствия и контроля за соблюдением этих требований гостиничным бизнесом», — сказала Школкина на встрече с главой Росстандарта Антоном Шалаевым.

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Вице-президент федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отреагировал на предложение политика, отметив, что этот вопрос требует тщательной проработки. По его словам, не стоит усложнять задачу с выбором отелей для российскихпутешественников.