Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от ковида
Скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин. Причина смерти — COVID-19. Чиновнику было 59 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
В правительственных кругах региона Znak.com рассказали, что Бухтин умер в клинике в Москве. Его в тяжелом состоянии спецрейсом привезли в столицу 4 декабря.
Сначала замгубернатора лечили в Сургуте, но потом ему резко стало хуже. Бухтина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и к экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Геннадий Бухтин курировал в правительстве региона работу департамента госимущества, госзаказа, департамента труда и занятости, экономики и финансов.