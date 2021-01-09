Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от ковида

В правительственных кругах региона Znak.com рассказали, что Бухтин умер в клинике в Москве. Его в тяжелом состоянии спецрейсом привезли в столицу 4 декабря.

Сначала замгубернатора лечили в Сургуте, но потом ему резко стало хуже. Бухтина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и к экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Геннадий Бухтин курировал в правительстве региона работу департамента госимущества, госзаказа, департамента труда и занятости, экономики и финансов.