Первый заболевший коронавирусом вылечился в Адыгее

«Первый заболевший пациент выздоровел. Сейчас ждем повторное подтверждение анализов еще двух пациентов, и они будут выписаны из больницы. Только у нескольких пациентов сегодня наблюдается средняя степень тяжести заболевания, но с положительной динамикой. У всех остальных болезнь протекает в легкой форме», — отметил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В настоящее время больных доставляют в Адыгейскую республиканскую инфекционную больницу. Для заразившихся подготовили 150 мест.